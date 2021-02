Dortmund, zonder Belgen, geraakt niet voorbij Hoffenheim

Dortmund moest in eigen huis winnen om in de running te blijven voor Champions League kwalificatie via de competitie. Dit was buiten Hoffenheim gerekend.

Op papier leek Hoffenheim een haalbare tegenstander voor Dortmund deze middag. Dortmund dat het nog steeds zonder zijn Belgen moet stellen die allen geblesseerd zijn. Via Sancho kwam Dortmund op voorsprong maar Dabbur van Hoffenheim scoorde snel de gelijkmaker. Dit ging gepaard met een blunder van keeper Hitz van Dortmund. FAIL | Een nieuwe speeldag in de Bundesliga, een nieuwe fout van Marwin Hitz. đŸ€#BVBTSG pic.twitter.com/18xKbRv4Sf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2021 Zo gingen de ploegen rusten met een 1-1 tussenstand. In de tweede helft kwam Hoffenheim op voorsprong via Bebou en zag het er niet goed uit voor Dortmund. Wie anders dan Erling Haland zorgde voor de gelijkmaker nadat vlak ervoor nog een doelpunt afgekeurd werd van hem door de VAR. Met de gelijkspel schiet Dortmund niet veel op. Ze staan nu op de 6de plaats in de Bundesliga met al 15 punten achterstand op leider Bayern München dat nog een wedstrijd tegoed heeft.