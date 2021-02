Schalke 04 komt met invaller Benito Raman niet verder dan een gelijkspel

Schalke 04 staat nog steeds op de laatste plaats in de Bundesliga. Zaterdagavond hoopte het enkele broodnodige punten te sprokkelen, maar het kwam niet verder dan een gelijkspel op het veld van Union Berlijn.

Het werd opnieuw een frustrerende avond voor de Königsblauen. Het kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Union Berlijn. Het heeft de punten nochtans nodig in de strijd om het behoud. Benito Raman begon op de bank maar mocht een halfuur voor het einde nog invallen.

Schalke schiet weinig op met een punt. Want ook concurrenten Mainz (2-2) en Herha Berlijn (1-1) speelden eerder op de middag gelijk. Arminia Bielefeld speelt maandag nog op het veld van Bayern München. De rode lantaarn won dit seizoen nog maar één keer in de Duitse competite, een veilig stekje boven de degradatiestreep is ondertussen al 9 punten verwijderd.