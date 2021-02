Wordt Zidane de nieuwe bondscoach van Frankrijk?

Zinedine Zidane is de grootste kandidaat om Didier Deschamps op te volgen als bondscoach van Frankrijk.

Volgens de Spaanse krant 'Marca' is Zinedine Zidane de ideale persoon om Didier Deschamps op te volgen als bondcoach van Frankrijk na het EK. De voorzitter van de Franse voetbalbond, Noel Le Graet, zei in een interview, "Als Deschamps besluit om te vertrekken na het EK dan zal mijn eerste keuze Zidane zijn om mee aan tafel te gaan zitten.".

"Ik heb een zeer goede relatie met Zidane. We kennen elkaar al verscheidene jaren." zei Le Graet.

Veel zal afhangen van de resultaten die Deschamps komende zomer behaalt met Frankrijk. Op het WK in Rusland in 2018 werd Frankrijk wereldkampioen. Alles minder dan de titel in het Europees kampioenschap zal als een teleurstelling aanvoelen bij de Fransen.