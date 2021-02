Belgisch talent bij PSV is aan het doorbreken

Yorbe Vertessen kreeg zijn kans bij PSV deze namiddag en mocht als aangever fungeren.

Yorbe Vertessen, een naam die bij het grote publiek geen belletje zal doen rinkelen. Toch is deze Belgische belofte goed op weg om een mooie carrière uit te bouwen bij PSV. De 20 jarige Tienenaar stak in de zomer van 2009 al de grens over van Westerlo naar Eindhoven.

Tot op heden mocht hij vooral zijn kunnen laten zien bij Jong PSV maar sinds dit seizoen wordt er ook op hem gerekend voor de A ploeg.

Afgelopen middag kreeg hij tegen ADO Den Haag 61 minuten om zijn kunnen te tonen als aanvallende middenvelder. Hij bekroonde zijn prestatie met één assist.

PSV kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel en zo kan Ajax verder uitlopen in de Eredivisie.