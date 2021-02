Diagne doet United meer terrein verliezen op City, hattrick voor Aubameyang en scorende Struijk in Arsenal-Leeds

Bij Club Brugge zullen ze over Mbaye Diagne niet veel positiefs te vertellen hebben. Bij Man United ook niet, want het is door de Senegalees dat ze twee punten zijn kwijtgespeeld. Stadsgenoot City zal het graag gezien hebben.

Bij West Bromwich kunnen ze de diensten van Mbaye Diagne wel nog gebruiken en voor de komst van een topploeg kan de aanvaller zich nog wel eens opladen. Hij had amper 83 seconden nodig om de score te openen. Diagne was sterker dan Lindelof en kopte de voorzet van Gallagher tegen de touwen. Victor Lindelöf, niet meer dan een hapje voor Mbaye Diagne... 😋 pic.twitter.com/UrmbJoCjnt — Play Sports (@playsports) February 14, 2021 Niet het gewenste scenario voor Manchester United, dat een belabberde eerste helft speelde. Desondanks maakte Bruno Fernandes op slag van rust gelijk. Na de pauze acteerden de bezoekers beter, maar een winnende treffer bleef uit. Een puntje erbij voor ManU, dat nu samen met Leicester op de tweede plaats staat met 46 punten. Dat zijn er wel 7 minder dan leider City, dat ook nog eens een match te goed heeft. Een boom van een vent, die Pascal Struijk! 🌳💪 pic.twitter.com/ug4TbF8qEz — Play Sports (@playsports) February 14, 2021 Later op de avond kwam ook Arsenal in actie tegen Leeds. De grote held bij de Gunners was Pierre-Emerick Aubameyang, goed voor een hattrick. Van zijn drie goals maakte hij er eentje van op de stip. De 3-0 had Bellerín voor zijn rekening genomen. Nadien scoorden nog Struijk - die kan rekenen op de belangstelling van Roberto Martinez - en Hélder Costa. Eindstand: 4-2.