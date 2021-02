📷 Bij Beerschot zijn ze niet te spreken over het winnende doelpunt van KV Mechelen: "Schandalig dat er geen juiste beelden waren"

KV Mechelen haalde het deze middag met 1-2 op het veld van Beerschot. Vooral over het laatste doelpunt van de bezoekers wordt heel wat gesproken, want er zou sprake zijn van buitenspel.

Joren Dom was na de wedstrijd niet te spreken over het winnende doelpunt van KV Mechelen. "Het is toch duidelijk offside? Ik heb de beelden ook gezien. Het was een meter offside. De bal gaat binnen, de scheidsrechter luistert vijf seconden en dan is het doelpunt. Achteraf hoor ik dat er geen juiste beelden van waren. Waar zijn we dan mee bezig? Het is de 93ste minuut in eerste klasse A en er zijn geen beelden van? Schandalig", aldus de verdediger van Beerschot.

Ook trainer Still begreep het niet. "Ik ben met onze beelden naar de ref geweest en het is duidelijk te zien dat Schoofs een dikke halve meter offside stond. De VAR had geen duidelijke beelden, maar de scheidsrechter ging met ons akkoord met het feit dat het buitenspel was. Geen idee hoe het kon gebeuren, maar het mag ook niet gebeuren. We zitten er nu wel mee door zo’n fase", legde de trainer uit.

Hieronder vindt u een beeld van de fase net voor het winnende doelpunt. Zo lijkt Schoofs inderdaad buitenspel te staan op het moment dat de pass wordt gegeven. Het beeld werd gemaakt door een interne camera van Beerschot.