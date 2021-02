Hoofdeigenaar Beerschot laat nog eens van zich horen: "Ze hebben uitstekende resultaten behaald"

Beerschot heeft er momenteel een wisselvallig seizoen opzitten. Ze leken als promovendus lang op weg naar play-off 1 maar na een teleurstellende periode zakte het volledig terug. Hoofdeigenaar Prins Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz is wel tevreden over de resultaten van zijn Belgische club.

We zien of horen hem nauwelijks, maar volgens Het Laatste Nieuws was Prins Abdullah afgelopen donderdag gastspreker op een evenement in Saoedi-Arabië. Hij sprak daar vol lof over zijn Belgische club: "Ze hebben dit seizoen uitstekende resultaten behaald."

De hoofdeigenaar van Beerschot bezit meerdere clubs in Europa. Zo bezit hij naast de kampioen uit 1B ook het Engelse Sheffield United en Franse tweedeklasser Châteauroux. Maar zijn Premier League-club is momenteel in Engeland de rode lantaarn en dreigt ook te zakken naar de Championship. Toch blijft hij kalm onder de situatie: "We moeten gewoonweg vertrouwen hebben in een snelle terugkeer mocht de club zakken."