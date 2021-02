Klopp werpt de handdoek: "Ja! Ik kan het niet geloven, maar mijn antwoord is ja"

Liverpool kwam zaterdag 0-1 voor bij Leicester City, maar verloor uiteindelijk nog met 3-1. Achteraf gaf trainer Jürgen Klopp een opmerkelijk interview waarin hij alle titelkansen reeds als verloren beschouwde.

Liverpool heeft al 13 punten achterstand op Manchester City en Klopp werd gevraagd of hij de titel opgaf. "Ja”, zuchtte de Duitser. “Ik kan het niet geloven, maar mijn antwoord is ja. Ik denk niet dat we de kloof nog kunnen dichten. We denken niet meer aan de titel, we zijn niet gek.”

De Reds verloren drie wedstrijden op rij. Tegen Leicester blunderde doelman Alisson. “We scoorden een geweldig doelpunt, maar kregen een vreemde goal tegen waarbij ik denk dat het buitenspel was. En de 2-1 is een misverstand. Dat had een te grote impact op de wedstrijd. We moeten fouten en misverstanden vermijden. Vandaag hebben we dat niet gedaan. De rest van de wedstrijd was echt goed."