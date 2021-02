Michy Batshuayi mikpunt van kritiek na teleurstellende prestatie: "Ik wist niet eens dat hij op het veld stond"

De 27-jarige aanvaller koos deze zomer voor een tijdelijk avontuur bij The Eagles, maar hij ligt niet in de bovenste schuif bij zijn trainer. Dit seizoen verzamelde Batshuayi nog maar zeven basisplaatsen voor zijn werkgever. Zaterdag kreeg hij nog een keer het vertrouwen, maar hij kon opnieuw zijn stempel niet op de wedstrijd drukken.

De Rode Duivel stond samen met Benteke in de voorhoede maar werd op het uur al naar de kant gehaald. In de studio van Sky Sports maakten ze Michy Batshuayi met de grond gelijk: "Ik wist niet eens dat hij op het veld stond. Ik denk dat Roy Hodgson (Crystal Palace-trainer) naar hem riep: 'Warm je op, je gaat eraf'," lachte ex-trainer en analist Harry Redknapp.

Crystal Palace keek tegen Burnley al na tien minuten tegen een dubbele achterstand aan, nochtans de op één na slechtst scorende ploeg in de Premier League. Na amper twee minuten spelen in de tweede helft stond de 0-3 eindstand al op het bord. Christian Benteke kon ook het verschil niet maken en werd een kwartier voor het einde vervangen.

