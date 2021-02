Drukke kalender en een lege ziekenboeg: Hoe flikken ze het bij Club Brugge?

Club Brugge is momenteel nog steeds actief op drie fronten. Toch is na 34 wedstrijden, waarvan negen op bijna vijf weken tijd, iedereen nog steeds wedstrijdfit bij de Bruggelingen. Hoe komt het dat de mannen van Philippe Clement gespaard blijven van blessures?

Bij vele clubs loopt de ziekenboeg vol en valt de ene speler na de andere uit, niets daarvan bij Club Brugge. De ploeg van Phillipe Clement oogt na 34 wedstrijden nog steeds opvallend fris. Hij kan zo goed als altijd kiezen uit zijn volledige spelersgroep en dat kan doorslaggevend zijn op het einde van het seizoen.

De fysieke paraatheid van blauw-zwart valt echter niet op één manier te verklaren. Volgens Het Belang Van Limburg liggen verschillende dingen aan de basis daarvan: “Kijk naar De Ketelaere. Wanneer hij een goede match speelt en de match daarna invaller is, kunnen sommigen daar met hun verstand niet bij. Maar wij kénnen hun parameters en het verhaal waar we mee bezig zijn”, vertelt Clement.

Roteren

In Brugge hebben ze natuurlijk ook wel de luxe om af en toe eens een sleutelpion aan de kant te houden en toch nog resultaten te boeken. Dat is niet bij elke club het geval, waar er dan vaak wel aan kwaliteit wordt ingeboet.

Screening

Het belang van medische data is dan ook gigantisch bij Club Brugge dat in het verleden daardoor al eens een sterkhouder op de bank zette enkel en alleen omdat zijn parameters aangaven dat hij rust nodig had.

Preventie

“Preventie is bij ons superbelangrijk geworden. Daar zijn we dagelijks met heel wat mensen mee bezig”, deelt Clement mee. Volgens hem is Ruud Vormer het levende bewijs dat die strategie rendeert: “Ruud is altijd op-en-top prof geweest. Maar tot anderhalf jaar geleden geloofde hij niet echt in oefeningen die bepaalde spiergroepen versterken. Oefeningen waarvan je het effect niet op korte termijn voelt. Dat is ondertussen veranderd.”

Een argument dat Clement zijn uitleg staaft is dat de Nederlander momenteel effectief nog steeds blessurevrij is ondanks de drukke kalender van de afgelopen weken.

Eerste lockdown

Volgens de Club-coach plukken ze in Brugge nu de vruchten van het harde werk dat is geleverd tijdens de eerste lockdown waarin elke speler een aantal specifieke oefeningen meekreeg om hun zwakke punten weg te werken.

Toch blijft Clement realistisch: “Natuurlijk speelt de factor geluk ook mee. Hout vasthouden dat iedereen fit blijft. Maar door die extra oefeningen en inspanningen zijn er een aantal jongens in onze kern die veel beter recupereren. Zoals Ruud. Corona heeft hem dus eigenlijk sterker gemaakt.”