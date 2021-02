Gianni Bruno scoorde zijn veertiende van het seizoen tegen STVV: "Wilde hem al veel langer"

Zulte Waregem boekte zaterdag een gouden driepunter op Stayen en mocht daar andermaal Gianni Bruno dankbaar voor zijn. De topschutter van Essevee werkte knap af na een puike tegenaanval.

Francky Dury haalde na afloop de loftrempot boven voor zijn spits. "Vergeet niet dat het tegen een keeper van bijna twee meter was, he. Er zijn niet veel spelers die dat kunnen."

Het was alweer het veertiende doelpunt van het seizoen voor Gianni Bruno. De spits kwam in 2019 transfervrij over van Cercle Brugge, al gaf Dury aan dat hij de Italo-Belg al veel vroeger aan de Gaverbeek wilde zien voetballen. "Ik ken hem al van toen hij nog niet doorgebroken was bij Lille. Hij koos echter voor Samara en Vercauteren, die hij daarna ook volgde naar Cercle Brugge.

"Gianni is iemand die altijd de kortste weg naar doel kiest. Ik zal hem dan ook zelden naar de kant halen, want er gaat altijd dreiging van hem uit, zelfs als hij niet in de match zit."