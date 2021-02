Ziekenboeg Dortmund loopt leeg: Rode Duivel zelfs fit voor clash in Champions League

Borussia Dortmund wist in februari nog geen competitiewedstrijd te winnen. Dit weekend kwam het in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Hoffenheim. Woensdag wacht het belangrijke Champions League-duel in Sevilla, geen ideale voorbereiding dus.

Maar in aanloop naar de wedstrijd kreeg Edin Terzić goed nieuws te horen. De trainer zag heel wat volk uit de ziekenboeg terugkeren. Onder meer Thorgan Hazard en Thomas Meunier lopen weer rond op training. Enkel die laatste zou kunnen spelen op het veld van Europa League-winnaar Sevilla. Hij viel 22 januari uit met een knieblessure.

🎙 Edin Terzic:



"Zagadou , Meunier and Hazard were on the pitch together for the first time today, Bürki is progressing as well. Only Thomas Meunier will be available for Wednesday." pic.twitter.com/EfdAvDCthw