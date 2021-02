🎥 Frank Vercauteren gaat meteen zélf beelden bekijken op gsm: "Vroeger staken we ze weg"

Antwerp ligt eruit in de Beker van België en dus moet het alles op de competitie zetten. Tegen Standard speelde het 1-1 gelijk op Sclessin en dat vond coach Vercauteren toch twee verloren punten. Al was er nog die fase in de laatste minuut ...

Het was opmerkelijk om zien: toen Didier Lamkel Zé (wat een feest zou dat geweest zijn als hij had gescoord en vervolgens heel Sclessin nog wat meer op zijn kop had gezet?) scoorde in de laatste minuut, werd de winnende treffer meteen afgefloten voor buitenspel.

Vercauteren zelf? Die ging meteen de beelden bekijken op zijn gsm aan de lijn. Uiteindelijk zag hij zelf ook meteen in op het kleine schermpje dat het wel degelijk buitenspel was. "Waarom niet kijken? Vroeger staken we ze weg", kon er een grapje af.

De coach analyseerde de match dan weer zeer duidelijk: "Als je naar de eerste twintig minuten zou kijken, dan zou een punt misschien heel goed geweest zijn. Een puntje op Sclessin is sowieso nooit verkeerd."

"Maar we hebben echt de kansen gehad na de pauze om de match echt te winnen. We hadden een tweede keer kunnen scoren, dan hadden we twee extra punten meegenomen naar huis. Maar ik ben tevreden van de reactie van mijn spelers."