Vandaag echo voor Kaboré: de club vreest voor een spierscheur

Het ziet er niet goed uit voor Issa Kaboré. De rechtsback van KV Mechelen laat vandaag een echo nemen van zijn hamstring om te zien hoe groot de opgelopen schade is nadat hij afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Beerschot geblesseerd van het veld moest.

Kaboré viel afgelopen zondag uit in de eerste helft tegen Beerschot met een hamstringblessure. Hij moest zelfs naar de kleedkamer gedragen worden. Gazet Van Antwerpen meldt dat er vandaag een echo genomen wordt die duidelijkheid zal scheppen.

Bij Mechelen vrezen ze voor een spierscheur waardoor hij drie tot vier weken onbeschikbaar zou zijn. De blessure van Kaboré is een domper voor de Kakkers in de strijd om een plekje in Play-off 2.