Mooi gebaar: amateurclubs uit zestiende finales van Croky Cup ontvangen 25.000 euro

Het zijn geen aangename tijden voor de amateurclubs in het Belgisch voetbal. Door de heersende coronamaatregelen werden hun reeksen vroegtijdig stopgezet. Enkele clubs konden zelfs niet aantreden in de beker. De Pro League heeft daarom besloten om deze amateurploegen een hart onder de riem te steken

Alle amateurclubs die zich hadden gekwalificeerd voor de 16de finales van de Crocky Cup ontvangen van de Pro League een solidariteitsbijdrage van maar liefst 25.000 euro: "We willen de amateurclubs die investeringen en inspanningen leverden om sportief de strijd aan te gaan in de zestiende finales van de Croky Cup een duwtje in de rug geven met deze financiële ondersteuning. Hopelijk helpt het hen bij hun heropstart na dit moeilijk seizoen", verklaarde CEO van de Pro League, Pierre François, via de officiële kanalen.

Zowel de clubs die effectief gespeeld hebben, als de clubs die forfait moesten geven ontvangen hetzelfde bedrag.