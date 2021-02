🎥 Anderlecht neemt nu ook echt afscheid van Nicolas Frutos :"Iemand die uren werkt, zowel overdag als 's nachts"

Het nieuws is ondertussen al een tijdje bekend, Nicolas Frutos verlaat RSC Anderlecht voor een nieuw avontuur in de MLS. Paars-wit heeft zonet met een mooie video ook officieel afscheid genomen van het clubicoon. Vincent Kompany had nog enkele mooie woorden over voor zijn assistent.

De Argentijn volgt Hernan Losada richting DC United. Enigszins opvallend dat Frutos de club verlaat, maar hij kon het aanbod van zijn boezemvriend én landgenoot gewoonweg niet weigeren. De Reiger heeft in de Verenigde Staten een contract tot 2024. Anderlecht heeft nu ook in een video officieel afscheid genomen van hem. Vincent Kompany had voor de rest van de spelersgroep nog enkele mooie woorden ter beschikking voor zijn assistent. Nicolas Frutos zelf nam ook kort het woord: “Ik wens jullie het beste voor jullie carrière, maar ook voor jullie familie. Dit is een kort afscheid, tot binnenkort." Merci, @NicolasFrutos19. 🟣⚪ pic.twitter.com/Z0HLTWAooW — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 17, 2021