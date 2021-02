Gentse beloften maakt kipkap van Moeskroen, wederoptreden van man die nog van belang kan zijn voor Buffalo's

Op dinsdagavond stond er ook een leuk duel op het programma tussen AA Gent en Moeskroen, bij de beloften alvast. En dat was er eentje met veel doelpunten.

Zo maakte Chakvetadze zijn wederoptreden bij AA Gent en hij maakte ook meteen een doelpunt voor de Buffalo's.

9-2

Ook Mbayo wist twee keer de netten te doen trillen in de wedstrijd tegen Moeskroen, die is geëindigd in 9-2 voor de Buffalo's.

Veel vertrouwen getankt dus voor de Gentenaars, waar ook Samoise onder meer een doelpunt maakte en nog vele andere youngsters.