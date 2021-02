Nieuwkomer bij The Great Old over het speciale karakter van Lamkel Zé: "Hij brengt ons veel bij"

Afgelopen wintermercato koos Antwerp in extremis nog voor de komst van Maxime Le Marchand. De Fransman komt op huurbasis over van Fulham en neemt een brok aan ervaring met zich mee. Zo was hij in het verleden ook actief in de voorronde van de Champions League en later de Europa League

De centrale verdediger speelde namelijk in 2015 voor OGC Nice. De club kende enkele succesvolle jaren en mocht onder meer aantreden in de voorronde van de Champions League. In de Europa League speelde hij in de groepsfase zelfs tegen Zulte Waregem, dat met 1-5 en 3-1 verloor. Donderdag wacht een vervolg tegen Rangers. De 31-jarige Fransman speelde aan de Côte d’Azur ook met enkele sterren als Dante (ex-Standard) en Mario Balotelli, die in het verleden ook heel wat fratsen heeft uitgestoken. Vergelijkbaar met Didier Lamkel Zé? "Mario was een héél bijzondere kerel, maar qua fratsen viel het bij ons goed mee. Hij gedroeg zich niet als een ster. Ook Didier heeft een speciaal karakter, maar ik kan dat wel hebben. Hij brengt de ploeg veel bij", vertelde de nieuwkomer aan Het Nieuwsblad.





