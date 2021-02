Vadis Odjidja beleeft topweek als invaller bij AA Gent: "Invallers gaven een nieuw elan, maar voorzichtig zijn na lange afwezigheid"

In de Beker van België wist AA Gent zich te plaatsen voor de kwartfinales na een knappe remonte. Met dank aan de invallers toch ook wel een beetje.

Tissoudali, Dorsch en Vadis Odjidja namen de groep op sleeptouw. De invallers waren overigens ook maandag tegen Moeskroen belangrijk voor hun team in de uitbouw van de score.

Nieuw elan

Vadis Odjidja is met name opnieuw belangrijk voor zijn team: "Ik heb nog niet zoveel getraind, na lange afwezigheid is het voorzichtig zijn om niet te snel te gaan, daarom dat ik ook maar twintig minuten heb gespeeld tegen Charleroi."

"Ik wil zo snel mogelijk 100% proberen te zijn, na lange tijd afwezig te zijn heeft dat tijd nodig. De nieuwe krachten gaven inderdaad een nieuw elan."