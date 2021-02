Aleksandar Boljevic moest met Eupen zijn meerdere erkennen in zijn ex-club: "Zij wilden de drie punten meer dan wij"

Eupen had het woensdagavond moeilijk op het veld van Waasland-Beveren. Ze kregen wel enkele goede kansen, maar de bal wilde er niet in. Aleksandar Boljevic zag dat zijn ploeg het vooral in de eerste helft lastig had tegen de Waaslanders.

De ex-speler van Waasland-Beveren vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd. "Vanaf het begin wisten we dat het zwaar ging worden. Het was een belangrijke wedstrijd voor Waasland-Beveren. Zij begonnen sterker en hadden vaak de tweede bal. Het was het grootste probleem deze avond. Zo komt ook het doelpunt", legde de flankaanvaller uit.

"Ze wilden de drie punten meer dan wij en wij moeten hen feliciteren. Nu moeten we goed rusten en ons voorbereiden op Oostende, want het zal ook een moeilijke match worden. We speelden een goede match in Gent, maar vandaag was het iets minder, dus we moeten ons rustig en goed voorbereiden voor de volgende match", aldus Boljevic.