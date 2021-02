Theate en Bataille geven Genk lik op stuk: "Je moet na en niet voor de match praten, hopelijk leren ze hieruit"

Arthur Theate had met zijn schitterend doelpunt een belangrijk aandeel in de zege van KVO tegen Genk. Samen met onder andere Jelle Bataille werd het achterin ook behoorlijk dicht gehouden, zodat Genk slechts één keer kon scoren van op de stip.

De punten bleven dus aan de zee en daar genoten ze bij KVO wel van. Logisch, maar niet enkel vanwege het resultaat op zich. Ook omdat het een antwoord was op de kritiek van de tegenstander. Toen zaterdag het veld niet speelklaar was en de match uitgesteld moest worden, kregen ze bij Oostende het verwijt 'amateurs' te zijn.

© photonews

Blessin gaf aan dat in één zinnetje te hebben aangehaald in de voorbereiding op de wedstrijd die uiteindelijk woensdag doorging. "Vooral de coach was er redelijk pinnig door. Hij heeft misschien maar één zinnetje uitgesproken, de rest was binnensmonds. Het was een extra motivatie. Ik denk dat ze bij Genk te veel bezig waren met andere omstandigheden. Ze plaatsten ook een tweet die totaal niet nodig was", aldus Jelle Bataille.

"Voetbal wordt gespeeld op het veld. Niet op Twitter en op Instagram", vervolgt de rechterflankspeler. Ook Arthur Theate kon de communicatie vanuit Genkse hoek maar matig smaken. "Het wordt door niemand geapprecieerd als je zo over ons veld praat. Iedereen in de club werkt er voor opdat we telkens op een goed veld kunnen spelen. Dat is ook steeds zo. Eén keer was het niet het geval, omdat het -10 was."

Cameraatje breken

Uiteindelijk was het Oostende dat op het veld zijn slag sloeg. "Je moet na en niet voor de match praten. Ik hou er niet van als ze zo praten. Hopelijk leren ze hieruit", zegt de doelpuntenmaker. Die zal zijn goal - een raket hoog in de touwen - in gedachten nog wel eens afspelen. "Mooi doelpunt, hé. Ik had aan iemand van Eleven gezegd dat ik het cameraatje in het doel zou breken, omdat ik ging scoren", lacht Theate.