Bijna was er weer Champions League-voetbal in de Ghelamco Arena

Het leek er even op dat de Champions League weer richting de Ghelamco Arena zou trekken. KAA Gent werd gecontacteerd door het Atletico Madrid-bestuur dat op zoek was naar een locatie voor hun thuiswedstrijd tegen Chelsea. Praktisch bleek het niet haalbaar om de wedstrijd in Madrid af te werken.

Het zal wel even schrikken geweest zijn bij de Gentse clubleiding toen ze telefoon kregen van Atletico Madrid met de vraag of zij hun Champions League-duel tegen Chelsea in de Ghelamco Arena mochten afwerken.

De Spaanse grootmacht was volgens Het Nieuwsblad op zoek naar een nieuwe locatie omdat Chelsea verplicht in quarantaine zou moeten mocht er in Madrid gespeeld worden en dat is niet haalbaar vanwege de drukke kalender van de Engelsen.

De interesse was wel degelijk concreet want de Madrilenen hebben zelfs een uitgebreide evaluatie gemaakt van de Gentse grasmat.

Boekarest

Uiteindelijk liepen de onderhandelingen vast en zal Atletico Chelsea volgende dinsdag ontvangen in het nationaal stadion in Boekarest in Roemenië.