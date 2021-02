Publiek toegelaten in Kiev: Club Brugge trotseert tienduizend Oekraïense fans vandaag

Club Brugge zal op hun best moeten zijn vandaag in het Europa League-duel tegen Dynamo Kiev. Daarnet raakte bekend dat de Oekraïners op een deel van hun achterban kunnen rekenen. De lokale autoriteiten gaven de toestemming om te voetballen met publiek. Er zullen in totaal tienduizend fans zijn.

Coronabesmettingen, extreme koude en nu ook tienduizend Oekraïense fans zal Club Brugge vandaag moeten overwinnen in Kiev om een stap te zetten richting de achtste finales van de Europa League. De club maakte daarnet via Twitter bekend dat er tienduizend fans aanwezig zullen zijn tijdens het Europa League-duel met Dynamo Kiev nadat de lokale autoriteiten groen licht gaven om met publiek te voetballen. De lokale autoriteiten hebben vanmorgen beslist dat er toch supporters in het stadion mogen. Ze verwachten een kleine 10.000 fans. Extra motivatie dus om goed resultaat neer te zetten. We Are Bruges! 💙🖤 #DynClu pic.twitter.com/TWcT2fsj0C — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021