Kopzorgen bij Club Brugge: ook centrale middenvelder is besmet met het coronavirus

Club Brugge zit met kopzorgen. Er zijn namelijk enkele spelers niet mee naar Kiev getrokken door een positieve coronatest en nu is daar ook nog Mats Rits bijgekomen. De centrale middenvelder moet in quarantaine en wordt vandaag nog medisch gerepatrieerd naar België.

Het is opnieuw een aderlating voor de Belgische topclub en ook slecht nieuws in verband met de wedstrijd van volgende week maandag tegen OHL. Er was namelijk al heel wat onzekerheid over het feit of de wedstrijd wel kan doorgaan, wat u HIER kan lezen.