Rondje Europa League: Ajax van hel naar hemel in dol slot, Manchester United droogt Sociedad af in eigen huis

Club Brugge en Antwerp FC kwamen vanavond in actie.. Maar er werden nog een pak meer wedstrijden gespeeld in de Europa League. Een overzicht.

Lille OSC 1 - 2 AFC Ajax

De wedstrijd leek lange tijd op weg naar een scoreloos gelijkspel, maar in de slotfase ging de wedstrijd plots in zesde versnelling. Lille OSC strafte defensief geklungel in de Amsterdamse defensie af, maar de bezoekers zetten de scheve situatie in enkele minuten helemaal recht.

Real Sociedad 0 - 4 Manchester United

Behouders een mirakel kan er Manchester United niets meer overkomen in de terugwedstrijd. Real Sociedad - met Adnan Januzaj in de basis tegen zijn voormalige werkgever - werd in eigen huis afgedroogd.

© photonews

© photonews

Overige resultaten:

FC Krasnodar 2 - 3 Dinamo Zagreb

FK Crvena Zvezda 2 - 2 AC Milan

Olympiakos Piraeus 4 - 2 PSV Eindhoven

SC Braga 0 - 2 AS Roma

Slavia Praha 0 - 0 Leicester City

Wolfsberger AC 1 - 4 Tottenham Hotspur

Young Boys 4 - 3 Bayer 04 Leverkusen

SL Benfica 1 - 1 Arsenal FC

Granada CF 2 - 0 SSC Napoli

Maccabi Tel Aviv 0 - 2 Shakhtar Donetsk

Molde FK 3 - 3 TSG 1899 Hoffenheim

RB Salzburg 0 - 2 Villarreal CF