Is Bruno Fernandes één van de beste spelers ter wereld op dit moment? Portugees blijft verbazen en zit aan waanzinnige statistieken

Bruno Fernandes is een fenomeen. De Portugees zit nu iets meer dan een jaar bij Manchester United en de draaischijf van de Engelse topclub kan waanzinnige statistieken voorleggen. Zo was hij bij 58 wedstrijden betrokken bij 53 doelpunten.

Is Bruno Fernandes op dit moment één van de beste voetballers ter wereld? De Portugees maakt al een heel jaar indruk bij Manchester United. Ook donderdagavond was hij enorm belangrijk voor de Engelse topclub, want hij scoorde de eerste twee doelpunten in de Europa League tegen Real Sociedad. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 0-4.

De Portugees blijft dit seizoen gewoon bevestigen wat hij vorig seizoen al liet zien. In alle competities samen is hij dit seizoen goed voor 21 doelpunten en 12 assists in 36 wedstrijden. In zijn hele periode bij Manchester United scoorde hij voorlopig 33 doelpunten en gaf hij 20 assists. Zo is hij bij 53 doelpunten betrokken in 58 wedstrijden voor de club.