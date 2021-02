Brandon Mechele krijgt een mooie beloning na zijn sterke prestatie tegen Dynamo Kiev

Brandon Mechele beleefde gisteren een mooie avond in Oekraïne. Hij scoorde het belangrijke uitdoelpunt in het Europa League-duel tegen Dynamo Kiev en zette verder ook een sterke prestatie neer. Die ziet hij nu beloond worden met een plekje in het 'Europa League Team of the Week'.

Bruno Fernandes, Lucas Moura en Gareth Bale zijn allemaal ronkende namen die het schopten tot het ‘Europa League Team of the Week’, maar ook Brandon Mechele schaarde zich bij dat elitegroepje. Uitdoelpunt De Club-verdediger speelde gisteren een uitstekende wedstrijd en zette met zijn doelpunt zelf kers op de taart. Mechele kopte een goed aangesneden hoekschop van Ruud Vormer netjes in de verste hoek. Statistiekenwebsite WhoScored besloot dat zijn prestatie voldoende was voor een plekje in het team van de week. De Bruggeling kreeg een score van 7,6/10. Club Brugge ging 1-1 gelijk spelen op het veld van Dynamo Kiev en versierde zo een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd.