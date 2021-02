Nog meer blessurekwaaltjes bij Antwerp: "Blessure Beiranvand is verergerd"

Nog een blessureprobleem erbij voor Antwerp-coach Frank Vercauteren. The Great Old wordt geteisterd door een blessuregolf en die is er na de wedstrijd van gisterenavond tegen de Rangers niet op verbeterd. Zo verslechterde de toestand nog van de blessure van doelman Alireza Beiranvand.

Antwerp ziet de laatste weken veel spelers geblesseerd uitvallen. Zo was ook doelman Alireza Beiranvand al onzeker voor de wedstrijd van gisteren tegen het Schotse Rangers. Die besloot uiteindelijk toch tussen de palen te gaan staan maar dat liep niet goed af. Na de pauze moest de Iraniër naar geblesseerd naar de kant nadat hij een pijnlijke grand écart had gedaan die niet goed gedaan zal hebben aan de adductoren. Frank Vercauteren gaf aan Gazet Van Antwerpen meer uitleg over de toestand van zijn doelman: “Hij had daags voor de match getraind, dus dat ging, maar nu is de blessure erger dan voordien." Vervanger Hoe ernstig die blessure nu exact zou zijn is momenteel nog niet duidelijk. Ondertussen houdt vervanger Ortwin De Wolf zich wel al klaar om Beiranvand te vervangen in de competitiewedstrijd tegen STVV van komend weekend en eventueel ook voor de terugwedstrijd tegen de Rangers volgende week donderdag.