Vadis Odjidja na blessureleed weer bij Buffalo's: "Terug onder de mensen geraken"

AA Gent speelt vandaag tegen KV Mechelen en kan daarbij rekenen op Vadis Odjidja. Maar er komen nog veel meer belangrijke wedstrijden.

De prioriteit gaat nu eerst naar het duel tegen Mechelen, maar daarna volgen met KV Oostende, Club Brugge, Standard en Charleroi nog heel belangrijke wedstrijden voor de Buffalo’s.

Voor de 31-jarige Vadis Odjidja, terug uit blessure, is er nog veel mogelijk dit seizoen. “Mechelen is echt wel een belangrijke wedstrijd”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Als we winnen, staan we opnieuw onder de mensen. Play-off 2 halen is nu onze prioriteit. Daarna zien we wel.”

Door de tegenvallende resultaten in de competitie gaat de aandacht nu ook voluit naar de beker. “De beker is ook een groter doel geworden naarmate het seizoen vorderde. Al focussen we daar pas op een week voor het duel tegen Eupen.”

Toch is Odjidja nog niet de speler die hij wil zijn. “Voorlopig heb ik nog een te grote fysieke achterstand om al een hele wedstrijd te spelen. Ik heb geen last meer, maar er is een litteken in mijn hamstring en dat kan voor irritaties zorgen. De spier moet opnieuw soepel worden.”