Vercauteren liet Miyoshi invallen tegen Rangers: "In het begin had hij moeite om zich aan te passen aan de vragen die ik had"

Wie dat gisteren ook boven water kwam was Miyoshi. Hij mocht invallen en liet zich ineens opmerken met een goede trap tegen de paal. Vercauteren verwacht wel meer van hem en mogelijks ook op een andere positie.

Vercauteren is van plan om hem meer kansen te geven de komende weken: "In het begin had hij moeite om zich aan te passen aan de vragen die ik had. Er is voor hem ook meer concurrentie dan voor anderen op zijn positie. Er is het terugkomen van Lamkel Zé en het binnenhalen van Avenatti. Het is niet helemaal dezelfde positie maar toch in het aanvallende vlak. Hetzelfde geldt trouwens voor Ampomah."

Miyoshi is ook besmet geweest met Covid-19 en heeft zo een tijd langs de kant gestaan: "Het was een moeilijk begin nadien weggevallen door corona maar nu zowel op de training als op de wedstrijd heeft hij toch iets gebracht. Iets wat in het begin maar vrij sober bleef.

Momenteel staat De Pauw en Buta op de positie waar Miyoshi onder Leko speelde. Zo wordt de concurrentie groot voor hem: "Die positie kan in sommige matchen. Hij heeft dat toen heel goed gedaan maar op het laatste stond hij daar ook niet meer toen ik hier toekwam. Ik zie op die positie een ander profiel. Als je moeilijk kunt verdedigen dan kan je dat proberen te compenseren maar zelfs daar waar we nog niet aan toe. Wat mij betreft geeft dat teveel mogelijkheden aan de tegenstander op bepaalde vlakken.

Daarmee geeft Vercauteren aan dat hij als rechterwinger toch eerder de voorkeur geeft aan De Pauw en Buta die verdedigend sterker zijn dan Miyoshi. Zo lijkt zijn rol onder Vercauteren meer centraal te liggen achter de spitsen.