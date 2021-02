🎥 Club Brugge eert Ruud Vormer met video voor zijn 50 Europese wedstrijden

Naar aanleiding van zijn 50ste Europese wedstrijd voor Club Brugge, kwam Club met een video als eerbetoon voor Ruud Vormer.

Sinds september 2014 speelt hij al voor Club Brugge. De transfer van de Feyenoord-speler naar Club Brugge was een schot in de 'roos'. Hij werd de onbetwisbare leider op het middenveld. Dit seizoen was de middenvelder al goed voor 4 goals en 9 assists.

De 32-jarige Nederlander speelde onlangs tegen Kiev zijn 50ste Europese wedstrijd voor Club. Club Brugge kwam daarom met een mooi eerbetoon.

Donderdagavond probeert Vormer met Club in zijn 51ste Europese wedstrijd de 1-1 uit de heenwedstrijd met succes te verdedigen.