Bolat kon bijna zijn plek onder de lat niet innemen: "Vinger was uit de kom, heb 'm zelf op de juiste plaats gezet"

Sinan Bolat was tijdens de uitwedstrijd bij Mechelen onder andere paraat op een knal van Vanlerberghe en moest zich slechts één keer omdraaien. Al bij al was het dus toch nog een behoorlijke avond voor de doelman, nadat het voor hem niet zo goed was begonnen.

Voor aanvang van de wedstrijd was Bolat immers hoogst onzeker. "Mijn vinger was uit de kom", zegt de keeper. van AA Gent. "Dat was een pijnlijk moment. Het was heel close of ik had niet kunnen spelen. We hebben vaak geprobeerd om de vinger weer in de kom te krijgen. We zijn dan naar de kleedkamer geweest en daar heb ik 'm zelf op de juiste plaats gezet. Als ik dat niet had gedaan, was het onmogelijk geweest om te spelen."

Ik heb geprobeerd om de focus op de wedstrijd te houden

Dan moet je dus aan de wedstrijd beginnen en speelt die blessure toch ook enigszins in het hoofd. "In het begin hinderde het mij niet, maar ik voelde nadien toch de zwelling opkomen. Ik heb geprobeerd om er niet te veel aan te denken en de focus op de wedstrijd te houden."

Dat lukte dan wel en Gent behaalde een gelijkspel. Daar geraakt het in de rangschikking wel niet veel mee vooruit. "We waren naar hier gekomen om te winnen, maar als je de wedstrijd ziet, moeten we tevreden zijn met een punt. Dat is nog altijd beter dan nul punten", reageert Bolat nuchter op de uitslag.