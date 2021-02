Ook bij AC Milan rekenen ze op hun Belg in Milanese derby: "Hij paste niet in dat project van Kompany, maar in Italië heeft hij snel bijgeleerd"

Zondagmiddag om 15u kruisen AC Milan en Internazionale de degens in de altijd beladen Milanese derby. Het duel in het duel is ongetwijfeld dat van Lukaku versus Ibrahimovic. Maar ook bij AC Milan loopt er een landgenoot rond.

Alexis Saelemaekers is één van de ontdekkingen bij de club uit Milan. Ook tegen Internazionale zou hij in de basiself staan. Filip Joos, analist en notoir Serie A-kenner, blijft onder de indruk van de ontwikkeling die de ex-Mauve in Italië meemaakt.

"Bij Anderlecht is hij begonnen als verdediger, maar inmiddels speelt hij vooraan", zegt hij aan Sporza. "Ze noemen dat in Italië een jolly, een joker. Ze kunnen hem overal plaatsen en hij heeft het al uitstekend gedaan. De laatste maand heeft hij het wat moeilijker, maar hij zou starten. Hij legt ontzettend veel meters af en dat hebben ze nodig want hun spits, Zlatan Ibrahimovic, die legt intussen minder meters af."

'Bad boy'

"Saelemaekers is hier verkocht met het etiket 'moeilijk handelbaar'. Hij paste niet in dat project van Kompany. Maar in Italië heeft hij snel bijgeleerd. Ik denk dat zeer weinig mensen hadden verwacht dat hij deze prestaties zou leveren. Het is echt knap."