Atalanta haalt het in Italiaanse topper van Napoli en tankt vertrouwen voor Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid

Atalanta heeft deze middag een belangrijke zege geboekt in de Serie A. De club van Joakim Mæhle, ex-KRC Genk, haalde het in de topper tegen Napoli met 4-2 en staat zo op de vierde plaats in het klassement.

Atalanta Bergamo stond vandaag tegenover Napoli in de Serie A. In de eerste helft kregen we geen doelpunten te zien, maar in de tweede helft was er wel heel wat spektakel. Zo vielen er in de laatste 45 minuten zes doelpunten.

Zapata bracht de thuisploeg op voorsprong, maar Napoli kwam op gelijke hoogte via Zielinski. Gosens en Muriel brachten Atalante opnieuw op voorsprong (3-1), maar ook dan was de wedstrijd nog niet gespeeld, want Gosens zorgde via een owngoal voor de aansluitingstreffer. Uiteindelijk werd het wel nog 4-2 via Romero.

Door deze zege staat Atalanta nu op de vierde plaats in de Serie A. Napoli moet tevreden zijn met de zevende plaats. Het was een goede test voor Atalanta, want binnen enkele dagen nemen ze het in de Champions League op tegen Real Madrid.