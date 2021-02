Manchester City wint eenvoudig tegen een zwak Arsenal

Manchester City telt al een ruime voorsprong op eerste achtervolger Leicester City, maar kon deze op bezoek in het Emirates Stadium nog verstevigen. Uiteindelijk viel het enigste doelpunt van de wedstrijd al na amper een anderhalve minuut voetballen.

Kevin De Bruyne vierde deze week op het veld van Everton zijn rentree en mocht zondag meteen in de basis starten. Hij fungeerde er als valse negen en moest de aanvalslinie met Sterling en Mahrez versterken.

The Citizens begonnen furieus aan hun wedstrijd. Na nauwelijks twee minuten voetballen schilderde Riyad Mahrez de bal op het hoofd van Sterling. De kleine flankaanvaller kreeg te veel ruimte en kopte het openingsdoelpunt meteen tegen de touwen. Arsenal had geen reactie in huis en kwam ook met de schrik vrij. Kevin De Bruyne bereikte met een geweldige pass İlkay Gündoğan, maar die kon er zijn voet net niet tegenzetten.

Ook in de tweede helft zochten de jongens van Pep Guardiola naar de dubbele voorsprong. De Rode Duivel leek de 0-2 aan de voet te hebben maar besloot nipt naast de kooi van Leno. KDB is nog maar net terug uit blessure maar lijkt zijn oude vorm meteen teruggevonden te hebben.

Arsenal kwam nauwelijks dreigen en sloeg er dan ook niet in om in de buurt te komen van de gelijkmaker. Hierdoor blijven the Gunners in de stand steken op een tiende plaats. City telt ondertussen al tien punten meer op eerste achtervolger Leicester City. Het is ondertussen ook al drie maanden geleden dat ze nog eens een wedstrijd verloren.