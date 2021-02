Club Brugge hoeft vertrek van steunpilaar niet te vrezen: "Als het van Club Brugge mag, wil ik hier nog een hele poos blijven"

Club Brugge beleeft opnieuw een ijzersterk seizoen. Het speelt momenteel zelfs nog op alle mogelijke fronten mee voor de prijzen. Buitenlandse ploegen sturen hun scouts dan ook met plezier richting het Jan Breydelstadion

De laatste weken werden goudhaantjes Charles De Ketelaere, Noa Lang en Odilon Kossounou al verschillende keren gelinkt aan een transfer naar het buitenland. Daarnaast kan ook Brandon Mechele volgens La Dernière Heure rekenen op voldoende interesse.

Toch moeten de supporters niet vrezen voor een vertrek. Volgens het Franstalig dagblad heeft de 28-jarige centrale verdediger momenteel geen zin in een nieuw avontuur. Hij hoopt zelfs nog enkele jaren bij blauw-zwart te blijven: “Als het van Club Brugge mag, wil ik hier nog een hele poos blijven”, vertelde hij eind vorige maand voor de camera's van Eleven Sports.

Het jeugdproduct kende een moeilijk parcours bij zijn huidige werkgever. Hij stroomde door vanuit de jeugdopleiding, maar kwam plots niet meer in de plannen voor. Daarom trok Mechele op huurbasis naar STVV waar hij zich ontwikkelde tot een sterkhouder. Nadien zette hij deze lijn ook bij Club Brugge voort en is hij één van de absolute steunpilaren in het elftal. Dit seizoen kwam hij al 23 keer in actie, daarin was hij goed voor drie doelpunten.