Verdediger van KV Kortrijk staat in de belangstelling van nieuwe club Hernán Losada

De kans bestaat dat Brendan Hines-Ike KV Kortrijk binnenkort gaat verlaten. Hij kan namelijk op interesse rekenen uit zijn thuisland. Zo zou DC United, de ploeg van Hernán Losada, geïnteresseerd zijn in de verdediger.

DC United, de Amerikaanse ploeg waar Hernán Losada, de ex-trainer van Beerschot, tegenwoordig aan het werk is, heeft haar zinnen gezet op een verdediger in de Belgische competitie. Volgens The Washington Post zou de club interesse tonen in Hines-Ike.

De 26-jarige Amerikaan speelde dit seizoen acht wedstrijden voor KV Kortrijk, maar kon daarin niet scoren. Hines-Ike speelt al sinds 2018 voor de Kerels en hij was in totaal al goed voor één doelpunt en drie assists in 53 wedstrijden voor de Belgische club.