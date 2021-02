Tuur Dierckx (Westerlo) moet vrezen voor 3 maanden celstraf wegens lockdownfeestje: "Gebrek aan burgerzin en solidariteit"

Vandaag was het zover, Tuur Dierckx moest verschijnen voor de Antwerpse politierechtbank nadat hij een lockdownfeestje had georganiseerd in zijn appartement. De procureur vorderde drie maanden celstraf en een boete van 4000 euro. Ook zijn veertien gasten bleven niet ongestraft.

Nadat de politie Tuur Dierckx op 13 december om 4.30 uur 's ochtends had betrapt op een lockdownfeestje in zijn appartement moest de Westerlo-speler vandaag voor de Antwerpse politierechtbank verschijnen meldt Gazet Van Antwerpen. Ook zijn veertien gasten, waaronder nog vier profvoetballers uit 1B waren er gloeiend bij. Het zou gaan om drie spelers van SK Deinze en nog één andere speler van Westerlo. Vonnis “Er viel bij de aanwezigen weinig schuldinzicht te bespeuren: toen ze het appartement moesten verlaten, werd er nog duchtig geknuffeld, gekust en handen geschud alsof er van een pandemie geen sprake was", vertelde de procureur. "Dergelijke feestjes getuigen van een gebrek aan burgerzin en solidariteit en brengen de volksgezondheid in gevaar”, voegde hij er nog aan toe. De advocaten van de voetballers probeerden de schade nog te beperken: “Voetballers zitten in een bubbel met de andere spelers, de trainers, de staf, etc. Die bubbel is echter zo groot dat ze niet altijd meer de ernst van de pandemie beseffen en de noodzaak om hun contacten te beperken”, klonk het. De procureur had geen oren naar dat pleidooi en vorderde een celstraf van drie maanden en een boete van 4000 euro aan organisator Dierckx. Voor alle aanwezige gasten werd een celstraf van twee maanden en een boete van 2400 euro geëist.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Westerlo - SK Deinze live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (26/02).