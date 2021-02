Na een maand blessureleed is hij terug: "Uit de top-8? Kunnen in no time terug op derde plaats staan"

Standard verloor ook op bezoek bij Zulte Waregem opnieuw drie dure punten. Toch was er ook een lichtpuntje te noteren in de vorm van de terugkeer van een beslissende speler eerder dit seizoen.

Selim Amallah was er terug bij na een maandje onbeschikbaarheid. Hij viel in op het uur voor Carcela en maakte zo een halfuurtje rond: "Ik ben blij dat ik na een maandje terug kon spelen. Het was nog niet top, maar ik heb wel wat minuten gemaakt en dat heeft deugd gedaan."

"Ik ben blij dat ik terug kon spelen na meer dan een maand. Het was nog niet top, maar ik heb wat minuten gepakt en dat deed deugd. Ik voel me goed na deze match. We spelen goed voetbal, de groep draaide goed zonder mij dus we gaan zien hoe ik mijn steentje kan bijdragen de komende weken en maanden."

Ontgoocheling

"De doelpunten die we tegen kregen? Ik heb de goals niet gezien, want ik was me aan het opwarmen. We hebben veel de lange bal gehanteerd, dat is eigenlijk ons spel niet. We hebben die optie gekozen, het was de keuze van de coach."

"We hadden een heel goede zaak kunnen doen omdat veel andere teams uit ons buurt in het klassement punten verloren, maar we hebben het nagelaten. Als je twee keer scoort, dan mag je niet verliezen. Jeugdigheid is geen excuus meer, we moeten hier echt aan blijven werken. Dat we nu uit de top-8 vallen is een grote ontgoocheling, maar we kunnen in no-time terug op de derde plaats staan."