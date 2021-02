Anderlecht begint stilaan een doelmannenprobleem te hebben

Anderlecht begint toch stilaan met een doelmannenprobleem te zitten. Timon Wellenreuther is niet de man die al veel punten gepakt heeft. Meer zelfs, hij ligt aan de basis van een aantal puntenverliezen.

Wellenreuther ging zondag net voor de rust de mist in toen hij een bal na een hoekschop niet kon klemmen en het leer loste. Sainsbury profiteerde er dankbaar van. En het is niet de eerste keer dat de Duitser zich laat ringeloren.

Op Eupen ging hij bij de eerste goal de mist in. Prevljak kon scoren in een leeg doel. Op Charleroi liet hij in de slotfase een houdbaar schot van Gholizadeh onder zich glippen. En qua communicatie was het tegen Moeskroen ook niet top. Miazga vergat de bal weg te trappen, maar Wellenreuther was ook niet echt aanwezig.

Hendrik Van Crombrugge is nog een tijd buiten strijd, maar hij wordt wel gemist.