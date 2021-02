Totale black-out: Victor Osimhen herinnert zich na botsing niets van het incident tijdens Atalanta-Napoli

Het was zondagavond even verschieten voor Napoli. Het duel tegen Atalanta werd even opgeschrikt door een incident met Victor Osimhen. De ex-spits van Charleroi ging na een duel met Romero neer en was een tijdlang buiten bewustzijn.

De Nigeriaanse aanvaller kwam in aanraking met verdediger Cristian Romero. Hij viel met zijn hoofd hard tegen de grasmat en lag enkele minuten bewusteloos op het veld. Uiteindelijk werd Osimhen ook afgevoerd richting het ziekenhuis en moest hij er ook een nacht blijven ter observatie: "Victor Osimhen onderging onderzoeken na de hoofdblessure die hij opliep in de slotminuten tegen Atalanta, maar die gaven een negatief advies. Daarom bleeft hij vannacht in het ziekenhuis onder toezien van onze clubarts Raffaele Canonico", klonk het via de officiële kanalen van de club. Ondertussen heeft de spits het ziekenhuis mogen verlaten. Dinsdag volgen er in Napels bijkomende onderzoeken, maar de club weet nog niet wat het verdict is. Volgens de Gazzetta dello sport zou de ex-aanvaller van Charleroi zich niets meer herinneren van het incident. Een totale black-out. De 22-jarige spits heeft in Napels zijn dosis pech al gehad. Tijdens een interland met Nigeria geraakte zijn schouder uit de kom. Enkele maanden later testte hij na het overtreden van de maatregelen positief op het coronavirus. Napoli verloor uiteindelijk ook de wedstrijd met 4-2 en blijft in de stand op een zevende plaats steken. Osimhen, esami con esito negativo. Victor resterà a Bergamo in osservazione fino a domani.



👉 https://t.co/iCVoqzBwpo pic.twitter.com/C6wDDlFjOJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 21, 2021