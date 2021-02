Dortmund-spelers opgewacht door fans aan oefencomplex

Dortmund won afgelopen zaterdag de 'Revierderby' tegen streekgenoot Schalke 04. De score in de Veltins-Arena liep op tot 0-4. De spelersbus werd aan het oefencomplex van Dortmund opgewacht door enthousiaste fans.

De 'Revierderby' is altijd een speciale wedstrijd voor de fans van Dortmund. Ookal staat Schalke 04 op de laatste plek in de Bundesliga en konden ze nog maar één keer winnen dit seizoen, toch blijven de fans van Dortmund nog steeds laaiend enthousiast als ze winnen tegen de streekgenoot.

Around 200 fans gathered outside Dortmund's training ground to welcome the team after their derby win over Schalke ūüė≥



(via saison_tagebuch/IG) pic.twitter.com/OKn6gjJ1e3 — ESPN FC (@ESPNFC) February 22, 2021

De derby was traditioneel gezien altijd een zeer spannende wedstrijd tussen twee hele grote clubs in Duitsland. In april 2019 kwam Schalke zelfs nog met 2-4 winnen in Dortmund. In de laatste drie confrontaties tussen beide clubs kon Schalke geen een keer scoren. Dortmund daarentegen vond de weg naar het doel maarliefst 11 keer in de laatste drie onderlinge confrontaties.

De tijd dringt

Voor Schalke begint de tijd te dringen als ze volgend seizoen nog graag eens zouden spelen tegen Dortmund. Onze landgenoot, Benito Raman, staat met Schalke troosteloos op de laatste plek in de Bundesliga. Dit seizoen behaalden ze nog maar negen punten. Ze hebben nog 12 matchen om de club te behoeden voor een degradatie, maar dat lijkt bijna onmogelijk.