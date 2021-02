Jelle Van Damme is onder de indruk van 18-jarig jeugdproduct bij Standard: "Hij is de toekomstige rechtsback van de Rode Duivels"

Standard liet dit seizoen enkele jonge jongens debuteren in de hoofdmacht. Michel-Ange Balikwisha begon furieus aan het seizoen maar beleeft ondertussen al even een mindere periode. Ook Hugo Siquet liet al een veelbelovende indruk na.

De 18-jarige verdediger debuteerde al onder Montanier, maar ook met Mbaye Leye aan het roer krijgt hij nog steeds het vertrouwen. De Belgische jeugdinternational kwam al verschillende keren in actie voor de Rouches en maakte vooral indruk met zijn loopvermogen en aanvallende intenties.

Jelle van Damme hing vorige week zijn schoenen nog definitief aan de haak en was al meteen te gast in het tv-programma La Tribune. De voormalige verdediger van Standard ziet in Siquet zelfs een toekomstige Rode Duivel: “Ik denk dat Hugo ver zal geraken in zijn carrière. Hij heeft een enorm potentieel en heeft op zijn jonge leeftijd toch al wat bewezen. Als hij niet meteen begint te zweven, volgt er zeker nog een mooie carrière. Voor mij is hij de toekomstige rechtsback van de Rode Duivels.”