Genk hield crisisberaad over positie John van den Brom: Vandaag duidelijkheid?

Na de 8 op 30 die KRC Genk dit jaar pakte, hield Racing Genk op maandag crisisoverleg over de positie van trainer John van den Brom.

Volgens Het Nieuwsblad hield Racing Genk maandag crisisberaad. Op de agenda stond de positie van trainer John van den Brom. Genk mag dan wel derde staan in de stand, de 8 op 30 dit jaar brengt zijn positie duidelijk in gevaar.

Toch is het maar de vraag of Racing Genk er beter van zal worden om op dit moment nog een nieuwe trainer binnen te halen. Er staan nog amper zes wedstrijden in de reguliere competitie op het programma.

Als van den Brom mag vertrekken, wie haal je dan binnen? Het zou bij Genk de vierde trainer van het seizoen zijn. Volgens Het Nieuwsblad komt Racing Genk vandaag met een statement over de trainer naar buiten.