KRC Genk sneuvelt opnieuw: nu in vriendschappelijke wedstrijd tegen club uit 1B

De twee teams speelden dinsdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd. KRC Genk zit in een moeilijke periode en hoopte het vertrouwen op te krikken met een onderlinge confrontatie, maar de motor sputterde opnieuw.

RFC Seraing verloor vrijdag van competitieleider Union Saint-Gilloise (0-2), maar dinsdag kruiste het de degens met KRC Genk in een vriendschappelijke wedstrijd. De club uit 1B won zelfs met 1-2 dankzij doelpunten van Moussa Gueye en Georges Mikautadze.

De op één na topschutter in 1B (16 doelpunten) had niet meer gescoord sinds 4 december. Toen trof hij raak in een 0-4 overwinning tegen Club NXT. De Limburgers blijven dus opnieuw met een wrang gevoel achter.