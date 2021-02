Rode Duivels in de rij voor coronavaccin: "Ze zijn kwetsbaarder hoe dichter bij hun topvorm"

De coronavaccins blijven ook de sportwereld beroeren. Olympische atleten hebben nog geen zicht op hun spuit. Dat geldt ook voor de Rode Duivels.

Vier maand voor de start van het EK weten de Rode Duivels nog altijd niet wanneer ze ingeënt zullen worden. De Taskforce Vaccinatie heeft nog geen duidelijkheid gebracht nadat eerder al het BOIC op tafel klopte. “Heel frustrerend want wie besmet raakt, riskeert een prestatieverlies van dertig procent, tot twaalf weken na z’n positieve test,” zegt hoofdarts Johan Bellemans aan HLN. “Hopelijk komt het verlossend telefoontje snel want we moeten hen dringend beschermen.”

Bij de Rode Duivels zou een inenting eind maart ideaal zijn, of ten laatste eind mei als de voorbereiding op het EK begint. “Vanuit ethisch standpunt kan je die vraag niet stellen vóór eind maart”, zegt Philippe Rosier, Health & Performance Manager van de Rode Duivels. “Zo lang niet alle risicogroepen gevaccineerd zijn, zetten we geen enkele druk, we wachten onze beurt af. Sporters zijn kwetsbaarder omdat ze een verminderde immuniteit hebben. Hoe dichter bij hun topvorm, hoe vatbaarder voor infecties. Het moet maar gebeuren dat je voor een halve finale op een EK plots één of meerdere spelers ziet uitvallen door een besmetting.”