Heeft Club Brugge jackpot opnieuw beet? 'Engelse club heeft 20 miljoen euro over voor verdediger

Bij Club Brugge maakt dit seizoen Odilon Kossounou indruk centraal achterin. Hij ontwikkelde zich in een korte periode tot sterkhouder van het elftal. Enkele Europese grootmachten toonden al eens interesse, maar nu mag blauw-zwart zich ook aan een stevig bod verwachten.

De Ivoriaan kon eerder deze week al rekenen op interesse van Arsenal, Inter en AC Milan, maar nu vervoegt ook Wolverhampton zich bij dit indrukwekkend lijstje. De club van Rode Duivel Leander Dendoncker hoopt zijn achterhoede te versterken met de komst van de 20-jarige verdediger. Volgens The Sun heeft het zelfs al een bedrag van 20 miljoen euro klaarliggen voor hem.

Anderhalf jaar geleden nam Club Brugge de verdediger voor een slordige 3,5 miljoen euro over van het Zweedse Hammarby. Na een korte aanpassingsperiode vocht de jonge verdediger zich in het basiselftal en duwde hij Simon Deli richting de uitgang. In de Jupiler Pro League kwam hij dit seizoen al 21 keer in actie.

Club Brugge lijkt dus opnieuw de jackpot beet te hebben. Enkele buitenlandse topclubs tonen concrete interesse in de jonge snaak, die in het Jan Breydelstadion nog een contract heeft tot 2024.