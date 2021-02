"Vincent Kompany had geen zwakke punten, ik haatte het om tegen hem te spelen"

Vincent Kompany mag dan een wankele start hebben gehad als trainer van Anderlecht, zijn spelerscarrière wordt door heel wat voetballiefhebbers geprezen. En sommigen van hen herinneren zich nog steeds de uitstekende tegenstander die hij was ...

Charlie Austin (31), momenteel actief bij Queens Park Rangers, speelde heel wat jaren voor Southampton. De Engelse spits heeft de beste verdedigers van het land ontmoet en heeft ze ook in een top vijf gezet met John Terry, Gary Cahill en voormalig teamgenoot Richard Dunne. Bovenaan zijn lijst? Een zekere Vincent Kompany.

"Hij is iemand waar ik een hekel aan had om tegen te spelen," bekende Austin meteen aan talkSport. "Hoeveel video's ik ook van hem bekeek, ik kon geen zwakke punten in hem vinden. Eerlijk gezegd, hij was gewoon heel, heel goed. Hij is een van de beste centrale verdedigers waar ik ooit tegen gespeeld heb," zei de aanvaller. "En over leiderschap gesproken, hij heeft Man City jarenlang geleid. Hij is iemand die ik graag in mijn team had gehad, want je wilt altijd spelen met teamgenoten die het team zo dragen. Het was zo moeilijk om tegen hem te spelen."