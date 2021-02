De Laet rekent op zijn 'goede vriend': "Hopelijk kan Didier hen pijn doen met zijn snelheid"

Een zware opdracht voor Ritchie De Laet en zijn ploegmaats. Ze moeten in Glasgow een 3-4-achterstand ophalen tegen de Rangers om zich nog te kwalificeren voor de terugmatch van de Europa League. Wel één verschil met de heenmatch: Lamkel Zé is er weer bij.

"We weten wat ons te doen staat en wat we nodig hebben voor de volgende ronde", zegt De Laet voor de afreis naar Schotland aan Sporza. "We gaan vrij ontspannen naar Glasgow. Ik denk dat het weer een open wedstrijd zal worden."

Dat was de heenmatch zeker, met een totaal van negen doelpunten en het hadden er zelfs nog meer kunnen zijn. Wacht straks meer van hetzelfde? "Ik denk niet dat zij zich zullen aanpassen aan ons. Ze zullen hun spel blijven spelen en dan zijn er mogelijkheden om hen pijn te doen. En wij moeten alles achteraan op slot houden."

Rangers kan geen beroep doen op Tavernier en Roofe, bij Antwerp is Lamkel Zé deze keer wel beschikbaar. Het is geen publiek geheim dat die in het verleden niet de beste vriend van De Laet was, maar ondertussen heeft de spelersgroep de Kameroener weer in de armen gesloten. Ook De Laet vertelde na de derbywinst tegen Beerschot dat alles 'koek en ei' is tussen hem en Lamkel Zé.

Die zal het in de spits dus moeten klaren, want Mbokani zit niet in de selectie. "We hadden gehoopt op Mbokani, maar deze match komt nog te vroeg. Hopelijk kan Didier hen pijn doen met zijn snelheid", besluit De Laet.