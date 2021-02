Samuel Bastien is extra gemotiveerd voor zondag: "ik wil vooral aan Anderlecht tonen dat ik een Standard-man ben"

Er zijn al veel spelers die de overstap hebben gemaakt van Anderlecht naar Standard en omgekeerd. Sommigen verliezen hun hart bij hun nieuwe club.

Bastien speelde het merendeel van zijn jeugd voor Anderlecht en schopte het zelfs tot de A-kern, maar slaagde er niet in om helemaal door te breken. Na een Italiaans avontuur speelt hij sinds 2018 voor de Rouches. Zijn hard is ook helemaal voor Standard beginnen kloppen.

"Toen Bruno Venanzi me belde om terug te keren, was dat voor mij het juiste moment om te tonen dat Standard het destijds bij het foute einde had", zegt Bastien bij SudPresse. "En dat wou ik ook telkens doen als ik met Standard tegen Anderlecht speelde. Maar vandaag is het andersom: ik wil vooral aan Anderlecht tonen dat ik een Standard-man ben", geeft hij aan.